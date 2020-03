Consulates in Bali : Complete Contact Details (2020)

Below is a list of the consulates in Bali , including the latest update (1 January 2020) for contact details and name of representative. To be used if in need of help from your country of origin.

List of consulates in Bali are displayed in alphabetical order:

Consulate General of Australia

Consul-General Ms. Anthea GRIFFIN

Consul Mr. Chris GOLDRICK

Senior Consular and Passports Officer Mr. Made (Agus) PARAMARTA Consular and Passports Officer Mr. Tino ISWARA

Consular and Passports Officer Mr. Yudiartha GIRI

–

E: [email protected]

A : Jalan Tantular 32 Renon, Denpasar

T: +62 361 2000 100

Emergency No. : +61 26261 3305 (24hrs Consular Emergency Centre)

http://bali.indonesia.embassy.gov.au/



Consulate of Belgium

Honorary Consul Mr. Stefaan VAN COLEN

–

A: Jalan Rembang Industri II/36 Pasuruan, East Java

T: 0343 740274 / 0343 740275

Emergency No: 021 316 2030 (Embassy in Jakarta)

https://diplomatie.belgium.be/en/indonesia



Consulate of Republic of Brazil

Honorary Consul Mr. Aureo Renato VIANNA

–

A: Jalan Raya Perancak st2, Br Tengal Gundul Tibubeneng Canggu

T: +62 361-8446530

Emergency No: 082144440018

Consulate of the Republic of Chile

Honorary Consul Mr. Bernard HAYMOZ

E: [email protected]

A: Jalan Pengembak Gg1 N° 3 Sanur, Denpasar 80827

T: +62 361 281 501

Emergency No: 021 252 1981 (Embassy Jakarta)

http://chile.gob.cl/indonesia/en/

Consulate General of The People’s Republic of China

Consul-General Mr. GOU HAODONG

Vice Consul-General Mr. CHEN WEI

Vice Consul-General Mrs. ZHANG XIAOLI

–

E: [email protected]

A: Jalan Tukad Badung 8X Renon, Denpasar Selatan Kota

T: + 62 361 239901 (For Consular documents)

Emergency No: +62 361 239902 / 081239169767

http://denpasar.china-consulate.org/chn/

Consulate of Denmark

Honorary Consul Mrs. Ida Ayu R. SUTAMAYA

–

E: [email protected]

A: Jalan By Pass Ngurah Rai, Sanur, Gg Griya No. 6 (Crystal Divers)

T: +62 811 3980 220

Emergency No: 021 576 1487 (Danish Embassy in Jakarta)

http://indonesien.um.dk

Consulate of Estonia

Honorary Consul Mr. Bharat G. ADVANI

–

E: [email protected]

A: Villa Prashanti N°12 Jalan Jantuk Angsa, Pererenan Denpasar

Emergency No: 081 198 7111

http://www.consul-estonia.or.id/

Consulate of Finland

Honorary Consul Mr. Ida Bagus Vedanta WIJAYA

–

E: [email protected]

A: Jalan Segara Ayu Sanur Denpasar 80030

T: +62 361 282223

Emergency No: 081 797 23658

http://www.finland.or.id/

Consulate of France

Honorary Consul Ms. Genevieve FAMY

–

E: [email protected]

A: Villa A, Griya Alit Jalan Umalas 1 N°80 Umalas, Kerobokan

T: +62 361 9345862

Emergency No : 021 235 57600 (Embassy)

www.agence-consulaire-bali.org / https://id.ambafrance.org

Consulate of the Federal Republic of Germany

Honorary Consul Mr. Robert JANTZEN

–

E: [email protected]

A: Jalan Pantai Karang N° 17, Sanur

T: +62 361 288535

Emergency No: 081 239 13938

http://www.jakarta.diplo.de/Vertretung/jakarta/en/Startseite.html

Consulate of Great Britain

Vice-Consul Mr. John MAKIN

–

E: [email protected] [email protected]

A: Jl.Tantular 32, Renon, Denpasar, Bali 80234

T: 021 23565200 (ext.8209)

https://www.gov.uk/world/organisations/british-consulate-bali

Consulate of Hungary

Honorary Consul Mr. I Gusti Ngurah Rai SURYAWIJAYA, S.E. M.B.A

–

E: [email protected]; [email protected]

A: Saren Dalung, Jalan Raya Dalung 88A, Kuta Utara

T: +62 361 425924

Emergency No: 081 2385 3781

https://jakarta.mfa.gov.hu/

Consulate-General of India

Consul-General Mr. Prakash CHAND

Vice Consul Mr. Raj Kumar

–

E: [email protected] / [email protected]

A: Jalan Raya Puputan N° 163, Renon, Denpasar 80235

T: +62 361-259502

Emergency No: 081 139 76388

http://www.cgibali.gov.in/

Consulate of Italy

Honorary Consul Mr. Giuseppe CONFESSA

–

E: [email protected]

A: Lotus Building, Jalan Bypass Ngurah Rai, Jimbaran

T: +62 361 701005

Emergency No: 08151811344 (Embassy in Jakarta)

https://ambjakarta.esteri.it/Ambasciata_Jakarta/it

http://www.italconsbali.org

Consulate-General of Japan

Consul-General Mr. Hirohisa CHIBA

Deputy Consul-General Mr. Koichi OHASHI

–

E: [email protected] / [email protected]

A: Jalan Raya Puputan N° 170, Renon Denpasar

T: +62 361 227628 (Emergency No the same)

http://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/

Consulate of Mexico

Honorary Consul Mr. I Gusti Bagus YUDHARA, MBA

–

E: [email protected] / [email protected]

A: Jalan Prof.Moh.Yamin N° 1A, Renon Denpasar

T: +62 0361 223266

Emergency No: 0361 288218

https://embamex.sre.gob.mx/indonesia/index.php/es/



Consulate of The Netherlands

Honorary Consul Mr. Simon PURWA

–

E: [email protected]

A: Jalan Raya Kuta 127, Kuta 80361

T: +62 361 761502

Emerngency No: 081 878 9444

https://www.nederlandwereldwijd.nl/

Consulate of New Zealand

Honorary Consul Mrs. Siti Indriyani SIDDIK

–

E: [email protected]

A: Jalan Subaksari 10, Banjar Tegal Gundul Tibu Beneng Canggu

T: +62 361 8446456

Emergency No: 081 999 477552

www.nzembassy.com/indonesia/

Consulate of Norway

Honorary Consul Mr. Ida Bagus Kharisma WIJAYA

–

E: [email protected]

A: Jl. Segara Ayu Sanur Denpasar 80030

T: +62 361 282223

Emergency No: 081 797 23658

https://www.norway.no/en/indonesia/

Consulate of Poland

Honorary Consul Mr. Ida Bagus SURAKUSUMA (Lolec)

–

E: [email protected]

A: Jalan Dewi Madri III N° 9, Renon, Denpasar, Bali

T: +62 361 263967

http://www.dzakarta.msz.gov.pl/en/

Consulate of Russia

Vacant

–

Emergency No: 021 5222912 (Embassy)

http://indonesia.mid.ru//

Consulate of The Slovak Republic

Honorary Consul Mr. Dr. Jürgen SCHREIBER

–

E: [email protected]

A: Jalan Gunung Agung N° 93, Denpasar 80118

T: +62 361 9005583

Emergency No: 081 181 0680

https://www.mzv.sk/web/jakarta-en

Consulate of South Africa

Honorary Consul Mr. Bagus SUDIBYA

–

E: [email protected]

A: Jalan Bypass Ngurah Rai 300B, Tuban 80361

T: +62 361 751223

Emergency No: 085 739 114748

http://www.dirco.gov.za/jakarta/

Consulate of Spain

Honorary Consul Mrs. Mila TAYEB

–

E: [email protected]

A: Kibarer Building, Jalan Petitenget, 9-A, Kerobokan Kelod, Seminyak

T: 0853-3838-5008

Emergency No : 021 3142355 (Embassy in Jakarta)

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Yakarta



Consulate of Sri Lanka

Honorary Consul Mr. Eswenti SANATO

–

E: [email protected]

A: Jalan Bypass Ngurah Rai N° 100, Pesanggaran Denpasar 80222

T: +62 361 726200

Emergency No : +62 361 728483

Consulate of Sweden

Honorary Consul Mr. Ida Bagus Ngurah WIJAYA

–

E: [email protected]

A: Jalan Segara Ayu, Sanur, Denpasar 80030

T: +62 361 282223

Emergency No: 081 797 23658

http://www.swedenabroad.com/Jakarta

Consulate of Switzerland

Honorary Consul Mr. Gerhard L. NUTZ

–

E: [email protected]

A: Jalan Ganetri 9D, Gatot Subroto Timur, Denpasar

T: +62 361 264149

https://www.eda.admin.ch/jakarta

Consulate of Thailand

Honorary Consul Mr. Peraphon PRAYOORAVONG

–

E: [email protected]

A: Jalan Ciung Wanara 4 No.26, Renon, Denpasar 80235

T: 081 238 25542

Emergency No: 021 2932 8190 (Embassy)

http://www.thaiembassy.org/jakarta/en/home

Consulate-General of the Democratic Republic of East Timor

Consul-General – Mrs. Elda FERREIRA

Vice Consul-General Mr. Antonio R. LOBO

–

E: [email protected]

A: Jalan Tukad Mas 1 N°4, Renon, Denpasar

T: +62 361 4722099

Emergency No: 081 338 556373

http://timor-leste.gov.tl/?p=142&lang=en

Consulate of Tunisia

Honorary Consul Mr. Popo DANES

–

E: [email protected]

A: Jalan Hayam Wuruk 159, Denpasar

T: +62 361 242659

Emergency No: 021 52892328 (Embassy)

Consular Agency of the United States of America

Consular Agent Mr. Joseph S. CURTIN

–

E: [email protected]

A: Jalan Hayam Wuruk N° 310, Denpasar 80235

T: +62 361 233605

https://id.usembassy.gov/